19/09/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶43點子，兩連跌報7.1128，創逾三周低
《經濟通通訊社19日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1128，較上個交易日跌43點子，兩連跌，創8月26日以來逾三周新低，較市場預測偏強約50點，上個交易日報7.1085。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1128
|+43.00
|1歐元/人民幣
|8.3834
|-191.00
|100日圓/人民幣
|4.8076
|-320.00
|1港元/人民幣
|0.9146
|+3.80
|1英鎊/人民幣
|9.6413
|-486.00
|1澳元/人民幣
|4.7059
|-233.00
|1紐元/人民幣
|4.1880
|-292.00
|1新加坡/人民幣
|5.5475
|-136.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9787
|-374.00
|1加元/人民幣
|5.1574
|-45.00
|1人民幣/林吉特
|0.5903
|+2.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.7015
|-937.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4400
|-63.00
|1人民幣/韓元
|195.3200
|+94.00