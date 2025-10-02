19/09/2025 09:27

【ＡＩ】四川：2027年全省算力基本實現統一調度，將建「算力超市」

《經濟通通訊社19日專訊》近日，四川省人工智能產業鏈鏈長辦公室（省科技廳）、省發展改革委、省通信管理局三部門聯合印發《四川省加快推進算力高效建設和應用工作方案》，提出到2027年，全省算力基本實現統一調度、高效使用，總規模達到40EFLOPS（每秒進行百億億次浮點運算），同時提出智能算力佔比不低於60%、綜合利用率不低於70%、各城市之間網絡時延低於3毫秒等要求。



針對算力資源分散、運營管理低效等問題，四川將加快推進算力統一接入和集中監測、平台服務能力升級、算力費用統一補貼，構建普惠、易用、高效的算力服務體系。比如，將建設「算力超市」，支持供給方線上入駐，服務需求方在線購買，打通供需對接、撮合、交易全鏈條，提高算力交易效率。



此外，四川將打造一批「智算+」行業融合創新應用場景。以社會民生領域為例，將圍繞健康監測、安全監控、養老照護、康復輔具適配、養老服務供需對接等重點方向，打造家庭養老床位、智慧養老社區等智慧養老場景。(wn)