19/09/2025 08:44

【大國博弈】中國7月持有美債降至7307億美元，2008年底以來最低

《經濟通通訊社19日專訊》美國財政部周四（18日）公布的數據顯示，7月外國持有的美國國債升至歷史高位，其中以日本和英國的增持最為顯著；而中國所持美債則減少至7307億美元，為2008年12月以來最低，當時中國持有7274億美元美債。



《路透》報道指，過去10年，中國逐步減少美債持有規模，背後既有戰略考量，也有市場因素。戰略上，中國尋求在外匯儲備、貿易結算和海外投資中降低對美元的依賴。同時，中國也在逐步減持美債以支撐人民幣匯率。



日本仍是美債的最大外國持有國，7月持有規模達1.15萬億美元，為2024年3月以來最高。英國投資者作為第二大美債持有方，7月持有規模升至接近9000億美元的紀錄高位，較6月增長約5%。(ry)