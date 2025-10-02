19/09/2025 11:37

【ＡＩ】騰訊元寶全量上線微信公眾號和視頻號評論區

《經濟通通訊社19日專訊》騰訊雲官方剛剛宣布，繼入駐微信好友列表後，騰訊元寶即日起全量上線微信公眾號和視頻號評論區。



據介紹，騰訊元寶支持多模態內容理解，支持擴展提問，還能幫用戶快速解讀圖文、視頻內容，為用戶解釋文中或視頻中各種「梗」的含義和由來。



騰訊雲表示，如果用戶針對文章或者視頻中的某個細節、知識點進行追問，元寶還能學會「聽懂人話」和「理解上下文」：不僅知道用戶問了甚麼，更明白他真正想知道甚麼，然後用簡單、清晰、有理有據的方式給出回答。



騰訊元寶具備對用戶情緒的感知與回應能力，能像朋友聊天一樣，洞察用戶提問背後的情緒傾向，從用戶視角出發，用不教條、不敷衍、有「人味兒」的語氣給出理性、清晰的回答。(jq)