19/09/2025 09:43

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1128，較上個交易日跌43點子，兩連跌，創8月26日以來逾三周新低，較市場預測偏強約50點。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開61點子，報7.1140，上個交易日即期匯率收盤報7.1079。市場對後續美聯儲連續降息的預期有所消退，另外隔夜美國當周初請失業金人數下降，也助力美元擴大反彈，但美元要擺脫弱勢仍需更多利好。人民幣中間價續承壓，應對外部美元變化。中美元首料將在晚間通話，對人民幣的影響可能會在這之後逐漸顯現。美國總統特朗普周四表示，中國似乎已經批準了一項關於TikTok的協議。中美元首將於周五通話。另外美國財政部長貝森特稍早前表示，他認為人民幣估值問題對歐洲的影響比美國大，因為人民幣兌美元升值，但兌歐元貶值。近幾個月人民幣兌歐元跌至逾8.4的紀錄新低，低於2025年年初的7.5。而年內人民幣兌美元小升約2.7%。*中國美債持有量創下16年新低*美國財政部周四(18日)公布的數據顯示，7月外國持有的美國國債升至歷史高位，其中以日本和英國的增持最為顯著；而中國所持美債則減少至7307億美元，為2009年以來最低。《路透》報道指，過去10年，中國逐步減少美債持有規模，背後既有戰略考量，也有市場因素。戰略上，中國尋求在外匯儲備、貿易結算和海外投資中降低對美元的依賴。同時，中國也在逐步減持美債以支撐人民幣匯率。(jq)