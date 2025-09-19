直播中 : 開市Good Morning - 美股破頂 四巫日大市或會波動？🛎️港股仍有向上動力？💰跟進紫金分拆紫金黃金國際上市消息！
直播中 : 開市Good Morning - 美股破頂 四巫日大市或會波動？🛎️港股仍有向上動力？💰跟進紫金分拆紫金黃金國際上市消息！
26,550.40
+5.55
(+0.02%)
26,554
+9
(+0.03%)
高水4
9,475.07
+18.55
(+0.20%)
6,328.88
+57.66
(+0.92%)
950.35億
3,825.67
-5.99
(-0.156%)
4,505.57
+7.46
(+0.166%)
13,120.35
+44.69
(+0.342%)
2,573.23
+8.35
(+0.33%)
117,070.5300
-3.0000
(-0.003%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1460
歐元最佳客戶買入價
9.1810
英鎊最佳客戶買入價
10.5549
日圓最佳客戶買入價
5.2670
說說心理話
etnet專輯

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15
大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06
貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07
關稅戰
