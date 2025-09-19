19/09/2025 16:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌46點子，兩連跌，報7.1125

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1125，較上個交易日4時30分收盤價跌46點子，兩連跌，全日在7.1102至7.1177之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌38點子，報7.1121。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1128，較上個交易日跌43點子，兩連跌，創8月26日以來逾三周新低，較市場預測偏強約50點。



交易員稱，美元趁著利空兌現擴大反彈，人民幣也承壓，不過各方仍聚焦中美元首通話成果，偏樂觀的預期會限制人民幣跌勢，中期匯價料仍有序小升。



交易員並表示，中美緊張關係可能階段性緩和，另外中美負利差持續收窄，未結匯頭寸的結匯需求逐漸升溫，利差和升值預期均助力長端掉期穩步回升，而大行買需上升加劇市場供需失衡，美元/人民幣一年期掉期盤中升至-1330點附近，創三年新高。



加拿大皇家銀行(RBC)資本市場最新觀點認為，中美談判期間，除非談判明顯遇阻，人民幣將保持穩步升值；另外外資如果回流國內市場，可能助力人民幣擴大升勢。(jq)