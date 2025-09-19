19/09/2025 16:14
【聚焦數據】上海8月出口同比增幅大擴至17.1%，進口增7.3%增幅收窄
《經濟通通訊社19日專訊》據上海海關統計，8月份，上海市進出口3874.3億元（人民幣．下同），同比增長11.7%，增幅較7月擴大2.2個百分點，自今年2月份以來連續7個月保持增長。
其中，出口1830.8億元，單月規模首超1800億元，同比增長17.1%，增幅較7月大幅擴大8.6個百分點；進口2043.5億元，同比增長7.3%，增幅較7月收窄3個百分點。在8月份的強勢拉動下，前8個月上海市進出口2.94萬億元，同比增長4.5%，增速較前7個月提升1個百分點。
民營企業佔比首次突破四成。8月份，上海市民營企業進出口1668.5億元，增長31.5%，增速連續3個月超30%，佔全市外貿總額的比重升至43.1%，拉動當月上海市進出口增長11.5個百分點。(jq)
