19/09/2025 16:52
【聚焦人幣】外匯局：8月銀行結售匯順差收窄至147億美元
《經濟通通訊社19日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，2025年8月，銀行結匯15103億元人民幣，售匯14058億元人民幣。2025年1-8月，銀行累計結匯113938億元人民幣，累計售匯113078億元人民幣。
按美元計值，2025年8月，銀行結匯2118億美元，售匯1971億美元，結售匯順差147億美元，7月為228億美元。2025年1-8月，銀行累計結匯15886億美元，累計售匯15765億美元，累計結售匯順差121億美元。
2025年8月，銀行代客涉外收入45515億元人民幣，對外付款45284億元人民幣。2025年1-8月，銀行代客累計涉外收入372219億元人民幣，累計對外付款363400億元人民幣。
按美元計值，2025年8月，銀行代客涉外收入6383億美元，對外付款6350億美元，順差33億美元。2025年1-8月，銀行代客累計涉外收入51893億美元，累計對外付款50665億美元，累計順差1228億美元。(sl)
按美元計值，2025年8月，銀行結匯2118億美元，售匯1971億美元，結售匯順差147億美元，7月為228億美元。2025年1-8月，銀行累計結匯15886億美元，累計售匯15765億美元，累計結售匯順差121億美元。
2025年8月，銀行代客涉外收入45515億元人民幣，對外付款45284億元人民幣。2025年1-8月，銀行代客累計涉外收入372219億元人民幣，累計對外付款363400億元人民幣。
按美元計值，2025年8月，銀行代客涉外收入6383億美元，對外付款6350億美元，順差33億美元。2025年1-8月，銀行代客累計涉外收入51893億美元，累計對外付款50665億美元，累計順差1228億美元。(sl)