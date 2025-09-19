19/09/2025 16:52

【聚焦人幣】外匯局：8月跨境資金淨流入32億美元，外資總體淨買入境內股票和債券

《經濟通通訊社19日專訊》國家外匯管理局公布了2025年8月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀當月外匯市場形勢稱，8月中國外匯市場平穩運行。



一是外匯市場交易保持活躍。8月，企業、個人等非銀行部門跨境收支1.3萬億美元，同比增長8%。其中，經常項目和資本項目跨境收支均有所增長，跨境貿易和投融資穩步發展。



二是外匯市場供求總體平衡。8月，跨境資金淨流入32億美元，銀行結售匯順差146億美元。分項目看，貨物貿易資金淨流入保持穩定，外資總體淨買入境內股票和債券，服務貿易和投資收益資金淨流出由季節性高位回落。



總的來看，當前中國外匯市場交易活躍，外匯供求基本平衡，市場預期保持穩定。(sl)