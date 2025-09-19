19/09/2025 09:11

【外圍經濟】英倫銀行利率按兵不動，惟放緩量化緊縮步伐

《經濟通通訊社19日專訊》英倫銀行周四（18日）宣布，基準利率維持在4厘不變，符合市場普遍預期。不過，貨幣政策委員會內部對未來路向存在分歧，同時決議放緩量化緊縮的步伐，以應對債券市場的波動。



是次議息會議以7比2的投票結果決定維持利率不變。其中兩名委員，丁格拉和泰勒，投票支持減息25個點子至3.75厘，理由是英國經濟轉弱，以及就業市場已出現疲弱。過去12個月，英國職位數量減少了14.2萬個。



維持利率不變的主要原因是通脹壓力持續。英國8月份的消費者物價指數(CPI)按年增長率為3.8%，與7月持平，仍接近央行2%目標的兩倍水平。儘管撇除食品和能源等波動性較大項目的核心通脹率有所回落，但整體物價壓力依然顯著。



英倫銀行行長貝利表示，雖然預期通脹將回歸目標水平，但尚未走出困境，因此未來任何減息行動都需循序漸進且謹慎。



除了利率決定，委員會亦宣布將未來一年的量化緊縮規模，從每年1000億英鎊減慢至700億英鎊。此舉旨在減輕對英國政府債券市場的壓力。調整後，央行持有的債券總額將在未來12個月內降至4880億英鎊。(rc)