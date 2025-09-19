19/09/2025 09:11

【ＡＩ】英偉達宣布以50億美元入股英特爾

《經濟通通訊社19日專訊》英偉達周四（18日）宣布，將斥資50億美元入股競爭對手英特爾，共同開發新一代個人電腦及數據中心晶片。此項交易刺激英特爾股價在美股盤前交易時段一度飆升超過30%。



根據雙方發表的聯合聲明，英偉達將以每股23.28美元的價格購入英特爾普通股。這項投資不僅為正處於轉型困境的英特爾注入強心針，更標誌著兩大巨企將展開深度技術合作。



英特爾將為英偉達定製x86架構的CPU，並由英偉達將其整合到自家的人工智能基礎設施平台中。英特爾未來的PC處理器將導入英偉達的繪圖技術，同時也會提供處理器與英偉達的GPU搭配。雙方計劃聯手開發橫跨多個世代的數據中心和PC產品，旨在提升未來計算平台的效能。



市場分析指，此舉是英偉達一項關鍵的戰略發展。儘管英偉達暫未將關鍵的晶片製造訂單授予英特爾，但透過支援其代工業務，可為自身供應鏈增加更多彈性，降低對現有代工廠的依賴。(rc)