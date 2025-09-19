19/09/2025 09:11

【特朗普新政】美國新領失業救濟人數下跌，近四年來最大單周跌幅

《經濟通通訊社19日專訊》美國勞工部最新公布的數據顯示，上周新領失業救濟人數錄得近4年來最大單周跌幅，扭轉前一星期急升的勢頭，表現遠勝市場預期。



截至本月13日止當周，新領失業救濟人數為23.1萬人，按周大幅減少3.3萬人。此數字低於市場預測的24萬人。前一周的數字由初報的26.3萬人上修至26.4萬人，該水平為2021年10月以來的高位。



本次數據的急劇回落，很大程度上消除市場對前一周人數飆升，可能預示勞動市場惡化的疑慮。有報告指出，德州在勞動節假期後出現的失業保險金詐騙案急增，可能是導致前周數據異常波動的原因之一。因此，今次的回落顯示美國本土的裁員情況依然處於較低水平。



此外，波動性較低的四周移動平均申領人數微跌750人，至24萬人。截至本月6日止的持續申領失業救濟人數則減少7000人，降至192萬人。(rc)