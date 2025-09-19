19/09/2025 09:11

【特朗普新政】美英簽署科技合作協議，引入資金逾1500億英鎊

《經濟通通訊社19日專訊》美國總統特朗普於國是訪問英國期間，與英國首相施紀賢會面，雙方簽署《科技繁榮協議》的歷史性合作協議。



此舉不僅深化兩國在人工智能、量子運算及民用核能等科技領域的戰略合作，更帶來破紀錄的商業投資承諾。英國政府宣布，已獲多家美國企業承諾總計超過1500億英鎊(約合2040億美元)的投資，預計將創造逾7600個就業職位。



伴隨協議簽署，多家美國科技及金融巨企公布對英國的巨大投資計劃，主要投資包括：百仕通承諾在未來10年投資900億英鎊。微軟將在未來4年投資220億英鎊(約合300億美元)，用於擴展其在英國的雲端及AI基礎設施。英偉達計劃投資110億英鎊，與英國夥伴合作建立AI製造設施。谷歌宣布在未來兩年投資50億英鎊，以擴充其數據中心。



英國首相施紀賢表示，這項協議是兩國關係劃時代的躍進，將為大西洋兩岸數以百萬計的民眾塑造未來。他形容這次是「英國史上遙遙領先的最大規模投資方案」，將為英國各地帶來增長、安全和機遇。



特朗普亦在訪問中確認，目前對大部分英國進口商品徵收的10%基本關稅將維持不變。(rc)