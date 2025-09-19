直播中 : 開市Good Morning - 美股破頂 四巫日大市或會波動？🛎️港股仍有向上動力？💰跟進紫金分拆紫金黃金國際上市消息！
直播中 : 開市Good Morning - 美股破頂 四巫日大市或會波動？🛎️港股仍有向上動力？💰跟進紫金分拆紫金黃金國際上市消息！
26,546.14
+1.29
(0.00%)
26,551
+6
(+0.02%)
高水5
9,473.95
+17.43
(+0.18%)
6,330.44
+59.22
(+0.94%)
959.33億
3,826.92
-4.74
(-0.124%)
4,507.89
+9.78
(+0.217%)
13,123.53
+47.87
(+0.366%)
2,573.85
+8.97
(+0.35%)
117,088.0700
+14.5400
(0.012%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1460
歐元最佳客戶買入價
9.1810
英鎊最佳客戶買入價
10.5549
日圓最佳客戶買入價
5.2670
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,546.14
+1.29
(0.00%)
期指
高水5
26,551
+6
(+0.02%)
國企指數
9,473.95
+17.43
(+0.18%)
科技指數
6,330.44
+59.22
(+0.94%)
大市成交
959.33億
股票
804.15億
(83.824%)
窩輪
52.35億
(5.457%)
牛熊證
102.83億
(10.719%)
即時更新：19/09/2025 10:16
可賣空股票總成交
3,709.80億
主板賣空
504.36億
(13.595%)
更新：18/09/2025 16:59
上証指數
成交：4,385.67億
3,826.92
-4.74
(-0.124%)
滬深300
4,507.89
+9.78
(+0.217%)
深証成指
13,123.53
+47.87
(+0.366%)
MSCI中國A50
2,573.85
+8.97
(+0.35%)
比特幣
資料由Binance提供
117,088.0700
+14.5400
(0.012%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1460
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1810
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5549
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2670
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00001 長和00020 商湯－Ｗ00019 太古股份公司Ａ00700 騰訊控股00388 香港交易所
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15
大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06
貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
澳洲-失業率
公佈值
4.20%
公佈日期
18/09/2025 09:30
新西蘭-國內生產總值(年率)
公佈值
-0.60%
公佈日期
18/09/2025 06:45
新西蘭-國內生產總值(季率)
公佈值
-0.90%
公佈日期
18/09/2025 06:45
即將公佈經濟數據
德國-生產者物價指數(月率)
即將公佈
19/09/2025 14:00
前值
-0.10%
市場預測
-0.10%
德國-生產者物價指數(年率)
即將公佈
19/09/2025 14:00
前值
-1.50%
市場預測
-1.70%
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
117,088.07
+14.54
+0.012%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,599.4900
+11.8300
+0.258%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
628.0000
+3.7000
+0.593%
更新：19/09/2025 10:16
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處