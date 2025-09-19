19/09/2025 11:54

【國際要聞】法國示威者抗議緊縮政策，逾三百人被捕

《經濟通通訊社19日專訊》法國全國各地周四（18日）有數十萬人示威，抗議政府的緊縮政策，超過300人被捕。



來自交通、教育、電力、醫藥等行業的人士，響應工會號召罷工。示威者走上街頭向新任總理勒科爾尼施壓，要求廢除上屆政府的財政計劃，增加公共服務支出，提高對富有人士的徵稅，並撤銷要求工人延長工時，才可以領取退休金的改革。



發起罷工的左翼法國總工會表示，全國有過百萬人參與示威，當局就指有超過50萬人，其中首都巴黎有55000人，巴黎警方施放催淚氣體驅散示威者。



勒科爾尼表示，他會圍繞工會和示威者的訴求繼續與社會各界協商，同時譴責示威者的暴力行為。(rc)