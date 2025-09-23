22/09/2025 08:45

《套期保值－蕭猷華》港匯轉強勢，恒指續看俏

《套期保值》上周，港股延續強勢，恒生指數曾經突破27000點，最高觸及27058點，再創四年新高。然而，近期港股已顯示出短期超買的跡象。因此，周四（18日）和周五（19日）出現的調整，是相當正常和健康的現象。



後市展望，隨著美聯儲上周減息四分一厘，並預期今年再減多半厘，相信會有更多資金流入新興市場、A股和港股。此外，內地經濟持續復甦，今年經濟增長達到5%，相信沒有懸念。從技術走勢看，恒指26300點為上周低位，此水平有支持，預期調整幅度有限。



與此同時，港匯近期顯著轉強，由弱方保證7.85升至7.77水平，反映有資金流入，或與近期大型IPO有關。本周招股有奇瑞汽車(09973)，是內地第二大自主品牌乘用車公司；還有紫金黃金國際(02259)，是紫金礦業(02899)分拆的國際金礦業務。恒指方面，筆者維持短期第一站目標為27500點。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



