23/09/2025 11:13

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

紫金礦業（02899）分拆紫金黃金國際（02259）將於9月29日上市，2025年上半年稅後淨利5.2億美元，金產量61.2萬盎司，預計全年產量130萬盎司，2026年增20%，富瑞予「買入」評級，目標價29.6元。



事實要點：

▷ 2025年海外金礦稅後淨利12億美元（2026年增40%）

▷ 2025全年金產量130萬盎司（Akyem礦全期計入）

▷ 分拆IPO股權稀釋13.3%-15%（用於收購Raygorodok）

▷ 紫金黃金國際發行價隱含2025/26市盈率20倍/14倍

▷ 2025上半年淨利5.2億美元（產量61.2萬盎司） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社23日專訊》富瑞發表研究報告指出，紫金(02899)公布分拆紫金黃金國際(02259)的上市時間表，將於9月24日截止申請，9月26日公布配發結果，並於9月29日開始交易。該行認為此次分拆首次公開募股對公司具有正面意義，因為其以有限的股權稀釋推動增長潛力。該行予紫金「買入」評級，目標價29.6元。該行指出，紫金黃金國際2025年上半年稅後淨利潤為5.2億美元，金產量為61.2萬盎司，銷售量為63.3萬盎司，基準金價約為每盎司3070美元。根據其紫金礦業模型，預計2025年下半年海外金礦資產將實現更高產量，因為Akyem金礦將計入整個報告期，帶動全年金產量達到約130萬盎司。展望2026年，Akyem及Raygorodok金礦的全面合併預計將推動產量按年增長約20%。該行又指，根據當前的金價預測，預計海外金礦資產將於2025年貢獻約12億美元的稅後淨利潤，並於2026年增長約40%。紫金礦業推動此次分拆首次公開募股的一個重要原因是促進估值重估。紫金礦業目前交易於2025/2026年預測市盈率15倍/13倍，而紫金黃金國際的發行價隱含2025/2026年市盈率約20倍/14倍，與主要金礦公司22倍/20倍的平均水平相比仍具吸引力。2025年下半年金價走強可能進一步為紫金礦業及紫金黃金國際的盈利帶來正面影響。富瑞認為，此次分拆首次公開募股為紫金黃金國際提供了強大的資金支持，用於收購高質量資產（如Raygorodok金礦）及擴張現有項目，同時股權稀釋程度有限(13.3%-15%)。這將增強公司未來增長潛力，並在金價上行周期中進一步提升盈利能力。(kl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。