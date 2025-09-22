直播中 : hot talk 1點鐘 - Global X ETFs特約Hot Talk Monday：未來佈局 第三集 (成長及防守型ETF)
直播中 : hot talk 1點鐘 - Global X ETFs特約Hot Talk Monday：未來佈局 第三集 (成長及防守型ETF)
26,320.19
-224.91
(-0.85%)
26,337
-228
(-0.86%)
高水17
9,366.67
-105.68
(-1.12%)
6,248.64
-45.78
(-0.73%)
1,826.28億
3,824.76
+4.67
(+0.122%)
4,516.42
+14.50
(+0.322%)
13,103.88
+33.02
(+0.253%)
2,598.66
+32.76
(+1.28%)
114,384.0100
-848.2800
(-0.736%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0960
澳元最佳客戶買入價
5.1322
歐元最佳客戶買入價
9.1291
英鎊最佳客戶買入價
10.4730
日圓最佳客戶買入價
5.2476
恒生指數
26,320.19
-224.91
(-0.85%)
期指
高水17
26,337
-228
(-0.86%)
國企指數
9,366.67
-105.68
(-1.12%)
科技指數
6,248.64
-45.78
(-0.73%)
大市成交
1,826.28億
股票
1,615.15億
(88.440%)
窩輪
79.07億
(4.329%)
牛熊證
132.06億
(7.231%)
即時更新：22/09/2025 13:20
可賣空股票總成交
1,385.02億
主板賣空
248.00億
(17.906%)
半日數據，更新：22/09/2025 12:40
上証指數
成交：6,615.04億
3,824.76
+4.67
(+0.122%)
滬深300
4,516.42
+14.50
(+0.322%)
深証成指
13,103.88
+33.02
(+0.253%)
MSCI中國A50
2,598.66
+32.76
(+1.28%)
比特幣
資料由Binance提供
114,384.0100
-848.2800
(-0.736%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0960
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1322
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1291
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4730
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2476
即市人氣股
HIBOR 同業拆息
更新：22/09/2025 11:15
貴金屬
更新：22/09/2025 13:16
