25,769.62
-257.93
(-0.99%)
25,777
-235
(-0.90%)
高水7
9,222.37
-80.29
(-0.86%)
5,920.85
-87.09
(-1.45%)
1,913.75億
3,913.76
-2.57
(-0.066%)
4,592.57
-15.30
(-0.332%)
12,996.61
-80.71
(-0.617%)
2,627.42
-6.17
(-0.23%)
107,759.0900
-538.5700
(-0.497%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0676
歐元最佳客戶買入價
9.0401
英鎊最佳客戶買入價
10.3764
日圓最佳客戶買入價
5.1309
查看更多「香港好去處」精彩內容

22
一月
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物 香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
推介度：
22/01/2025 - 31/12/2025
23
一月
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》 香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
文化藝術 劇場
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
推介度：
23/01/2026 - 08/02/2026
Watch Tren...
etnet專輯

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18
大國博弈

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05
貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
3.98%
3個月國債孳息率
3.96%
10年-3個月國債孳息率
0.02%
更新：21/10/2025 16:15
即將公佈經濟數據
英國-房價指數(年率)
即將公佈
22/10/2025 16:30
前值
2.80%
市場預測
--
美國-抵押貸款市場指數
即將公佈
22/10/2025 19:00
前值
-1.80%
市場預測
--
