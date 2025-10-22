22/09/2025 10:57

【國際要聞】菲律賓爆發大規模反貪示威，總統小馬可斯支持

《經濟通通訊社22日專訊》菲律賓民眾周日（21日）在馬尼拉及全國多地舉行大規模集會，抗議政府腐敗現象。這是自菲律賓總統小馬可斯七月揭露部分政府防洪工程存在回扣問題以來，規模最大的示威活動。



組織者稱首都主幹道沿線聚集了超過三萬人，馬尼拉地方政府表示，全市其他區域還有超過兩萬人集結。馬科斯總統雖表態支持抗議活動，但警告稱若出現暴力行為將採取執法行動。



為查明防洪工程中的資金流失情況，小馬可斯本月成立了獨立調查機構。目前已有數百個相關銀行賬戶被凍結，涉嫌卷入腐敗項目的總統表兄已辭去眾議院議長職務，但其否認有任何不當行為。



分析指，腐敗問題在菲律賓長期存在，但涉及防洪項目的指控尤其引發民眾共鳴，因為在這個全球災害頻發的國家，此類項目本應減輕洪澇威脅。(jf)