22/09/2025 16:49

香港2025年8月綜合消費物價指數（CPI）按年升1.1%，符合預期，交通類價格升2.5%最高，耐用物品跌3.1%，近三個月平均月升幅0.3%。



事實要點：

▷ 交通類價格按年升2.5%（最高升幅）

▷ 耐用物品價格按年跌3.1%（最大跌幅）

▷ 近三個月平均月升幅0.3%（前值0.2%）

▷ 近三個月綜合CPI按年升1.2%（甲類升1.6%）

▷ 近十二個月綜合CPI平均升1.5%（甲類升2.0%） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社22日專訊》政府統計處公布2025年8月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，今年8月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.1%，較上月相應升幅(1.0%)略高，符合市場預期。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2025年8月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.1%，亦較上月(1.0%)略高。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年8月止的三個月的平均每月升幅為0.3%，而截至今年7月止的三個月的相應升幅為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.1%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年8月份錄得按年升幅的類別為交通（上升2.5%）、煙酒（上升1.8%）、住屋（上升1.7%）、雜項服務（上升1.5%）、外出用膳及外賣（上升1.3%）、電力、燃氣及水（上升0.6%），以及雜項物品（上升0.1%）。另一方面，綜合消費物價指數在今年8月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌3.1%）、衣履（下跌2.8%），以及基本食品（下跌0.1%）。截至今年8月止的三個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.2%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升1.6%、1.1%及0.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.0%、1.4%、0.9%及0.8%。截至今年8月止的十二個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升1.5%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.0%、1.4%及1.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.4%、1.0%及0.9%。政府發言人表示，8月消費物價通脹仍然處於輕微水平。基本綜合消費物價指數按年上升1.1%，較上月1.0%微升。各主要組成項目的價格壓力大致受控。(ul)