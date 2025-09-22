26,312.90
-232.20
(-0.87%)
26,319
-246
(-0.93%)
高水6
9,374.28
-98.07
(-1.04%)
6,230.58
-63.84
(-1.01%)
1,015.43億
3,820.67
+0.58
(+0.015%)
4,503.39
+1.47
(+0.033%)
13,088.81
+17.95
(+0.137%)
2,582.00
+16.10
(+0.63%)
114,467.9900
-764.3000
(-0.663%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0960
澳元最佳客戶買入價
5.1297
歐元最佳客戶買入價
9.1369
英鎊最佳客戶買入價
10.4865
日圓最佳客戶買入價
5.2550
恒生指數
26,312.90
-232.20
(-0.87%)
期指
高水6
26,319
-246
(-0.93%)
國企指數
9,374.28
-98.07
(-1.04%)
科技指數
6,230.58
-63.84
(-1.01%)
大市成交
1,015.43億
股票
885.39億
(87.194%)
窩輪
37.40億
(3.683%)
牛熊證
92.64億
(9.124%)
即時更新：22/09/2025 10:17
可賣空股票總成交
3,413.31億
主板賣空
524.70億
(15.372%)
更新：19/09/2025 16:59
上証指數
成交：3,902.97億
3,820.67
+0.58
(+0.015%)
滬深300
4,503.39
+1.47
(+0.033%)
深証成指
13,088.81
+17.95
(+0.137%)
MSCI中國A50
2,582.00
+16.10
(+0.63%)
比特幣
資料由Binance提供
114,467.9900
-764.3000
(-0.663%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0960
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1297
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1369
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4865
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2550
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
