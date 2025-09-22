22/09/2025 08:35

2025年9月19-22日，中美領導人通話商討TikTok交易框架，美股三大指數創歷史新高，道指達46315.27點；剛果（金）解除鈷出口禁令，剩餘配額18125噸；巴郡證實已清倉比亞迪股份。



事實要點：

▷ 道指/標普/納指收報46315.27/6664.36/22631.48點（均創新高）

▷ 剛果（金）鈷出口年度配額剩餘18125噸（10/16解禁）

▷ TikTok董事局7人中6人為美籍，甲骨文控數據安全

▷ 巴郡發言人證實已全數出售比亞迪持股

▷ 網信部門約談快手、微博整治熱搜榜單炒作

2025年9月22日【要聞盤點】1、周五(19日)為美股市場的「四重結算日」，又稱「四巫日」，即指數及個股期貨和期權結算的最後交易日，市況一般較為波動。而受美國聯儲局減息決定的刺激，投資者信心大增，推動美股本周強勢上揚。三大股指連續第二個交易日創下歷史新高，市場氣氛熱烈。道指收市升172.85點，或0.37%，報46315.27點；標普500指數升32.4點，或0.49%，報6664.36點；納指升160.75點，或0.72%，報22631.48點。中國金龍指數跌22點。日經期貨截至上午8時跌15點。2、中國國家主席習近平與美國總統特朗普於周五(19日)通電話，就TikTok出售框架協議、當前中美關係及共同關心的議題進行坦誠深入的交流。據新華社報道，此次通話務實、積極且富有建設性，為下階段兩國關係的穩定發展作出了戰略指引。3、白宮發言人萊維特表示，TikTok董事局7名成員中有6名由美國人出任，甲骨文負責數據安全及演算法控制。4、特朗普在社交媒體表示，他將於明年初訪華，習近平則將於適當時候訪美，雙方同意10月底在韓國舉行的APEC峰會會面。5、明尼亞波利斯聯儲行長卡什卡利支持本周減息0.25厘，並認為今年餘下兩次議息會議各減息0.25厘為合適。聯儲局新任理事米蘭預計，局方未來幾個月將繼續減息。6、美國參議院民主黨人阻止共和黨提出的臨時撥款法案，該法案原本旨在將政府資金維持到11月下旬。雙方需於兩周內談判以避免政府停擺。7、高盛分析師表示，中國股市（包括A股、港股）本輪上漲基礎健康，結構優化、估值合理且市場情緒良好，具可持續性。8、國務院新聞辦將今日下午3時舉行新聞發布會，介紹「十四五」金融業發展成就，並答記者問，中國人民銀行行長潘功勝，金融監管總局局長李雲澤，中國證監會主席吳清將出席。9、由美國議員史密斯領導的跨黨派代表團周日（21日）訪華，與中國國務院總理李強會面，為2019年以來首次，旨在推進雙邊對話。10、剛果（金）將於下月16日解除鈷出口禁令，並實施年度出口配額，今年剩餘時間配額為18,125噸。【焦點股】AI概念：騰訊(00700)、百度(09888)、商湯(00020)- 內地央媒《經濟日報》刊文指出，「人工智能+」不應成為又一次一哄而上的熱潮，而要注重務實探索、突出實際價值。醫藥股：藥明生物(02269)、中國生物製藥(01177)、石藥集團(01093)- 國家医保局發布第十一批集採文件，強調穩臨床保質量快手(01024)、微博(09898)- 網信部門約談快手、微博，整治熱搜榜單炒作不良信息問題比亞迪(01211)- CNBC報道巴菲特旗下巴郡已沽清比亞迪持股，巴郡發言人證實香港寬頻(01310)- 控股股東中移香港配售逾3%股權，恢復公眾持股量大麥娛樂(01060)- 調高支付寶採購框架上限近2倍至1億元人幣順豐控股(06936)- 8月快遞物流業務收入248億人幣，按年升8%東風集團(00489)- 私有化及派股建議獲嵐圖股東批准，達成合併條件科倫博泰生物(06990)- 擬實施逾821萬股H股全流通，已提交備案申請長飛光纖光纜(06869)- A股交易異常波動，滾動市盈率155倍存過高風險永泰生物(06978)- 5股供1股籌2.6億元，供股價折讓48%，今早復牌融創中國(01918)- 獲法院指示下月14日舉行計劃債權人會議【油金報價】紐約期油上漲0.22%，報美元62.54/桶布倫特期油上漲0.24%，報美元66.84桶黃金現貨上漲0.30%，報美元3686.10/盎司黃金期貨上漲0.41%，報美元3721.00/盎司