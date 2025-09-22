22/09/2025 16:13

《駐京專電》外匯局：7月末外資持有境內股票、債券等超10萬億人幣

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，國家外匯局局長朱鶴新表示，面對更趨複雜嚴峻的外部環境，中國涉外經濟頂住壓力、穩定發展，對外經貿呈現多元化格局、韌性增強。國際收支基本平衡，經常帳戶順差與GDP之比保持在合理區間。跨境雙向投融資活躍，7月末境外機構和個人持有境內股票、債券、存貸款超10萬億元人民幣。



他又表示，「十四五」以來破獲外匯案件超6100件，有力打擊地下錢莊等違法違規活動。外匯市場功能完善、運行穩健、韌性明顯增強。「十四五」以來中國外匯儲備始終穩定在3萬億美元以上，而近兩年在3.2萬億美元以上。外匯局持續做好外匯儲備經營管理，保障資產安全、流動和保值增值。