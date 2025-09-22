22/09/2025 11:30

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

滙豐於2025年9月22日透過「互換通」優化措施，為恒基地產(00012)提供基於一年期LPR的利率互換產品，成為離岸市場首家提供同類合約的銀行之一，協助企業管理人民幣貸款利率風險，配合《2025年施政報告》鞏固香港國際金融中心地位。



事實要點：

▷ 滙豐為首家離岸市場提供LPR利率互換合約的銀行之一

▷ 「互換通」新增一年期LPR為參考利率的互換產品

▷ 優化後銀行可為客戶定制LPR利率對沖方案

▷ 相關措施配合《2025年施政報告》提升離岸人民幣流動性

▷ 恒地將人民幣資產及信貸列為財務管理策略核心之一 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社22日專訊》滙豐宣布，透過「互換通」最新優化措施，為恒基地產(00012)提供以貸款市場報價利率(Loan Prime Rate, LPR)為參考的利率互換產品，成為首家在離岸市場提供同類利率互換合約的銀行之一，為企業客戶帶來更有效的工具，以管理人民幣貸款利率風險。「互換通」推出至今，陸續擴充產品類型，而加入以一年期LPR為參考利率的互換產品，更加緊貼中國內地貸款市場動態。優化措施實施後，銀行可以為客戶量身打造基於LPR的利率對沖方案，為離岸企業財務管理的一項重要發展。滙豐表示，隨著「互換通」持續優化，由初期主要作為機構投資者對沖債券及投資組合的平台，進一步發展成同時支持企業有效管理離岸信貸利率風險的渠道。相關發展配合《2025年施政報告》措施，鞏固香港作為國際金融中心的地位，提升本港離岸人民幣市場的流動性，以服務全球更多地區。滙豐外匯固收交易部亞洲區主管兼資本市場及證券服務香港區主管黃子卓表示，愈來愈多環球企業於離岸市場尋求更有效管理人民幣利率風險的方案。「互換通」最新優化措施推出後，香港銀行可以為企業提供更多元化的人民幣對沖工具，包括參考在岸商業和個人貸款常用基準利率的產品，進一步吸引更多環球企業廣泛利用香港的離岸人民幣市場。恒地執行董事及首席財務總監馮孝忠表示，人民幣資產和信貸一直是集團財務管理策略的核心部分其中之一。滙豐率先於市場提供創新產品，很高興與他們攜手合作，利用以LPR為基礎的對沖工具，優化人民幣信貸的利率風險管理。(bi)