26,344.14
-200.96
(-0.76%)
26,422
+23
(+0.09%)
高水78
9,370.73
-101.62
(-1.07%)
6,257.91
-36.51
(-0.58%)
2,905.37億
3,828.58
+8.49
(+0.222%)
4,522.61
+20.69
(+0.460%)
13,157.97
+87.11
(+0.666%)
2,597.73
+31.83
(+1.24%)
112,732.8900
-2,499.4000
(-2.169%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0960
澳元最佳客戶買入價
5.1340
歐元最佳客戶買入價
9.1604
英鎊最佳客戶買入價
10.5022
日圓最佳客戶買入價
5.2658
新聞
新聞 新聞評論
評論
最新重要數據
日本-官方指標利率
公佈值(比前值)
0.50%( 0.00%)
公佈日期
19/09/2025 11:47
日本-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.70%
公佈日期
19/09/2025 07:30
英國-官方指標利率
公佈值(比前值)
4.00%( 0.00%)
公佈日期
18/09/2025 19:00
最新
