22/09/2025 16:01

渣打香港：協助客戶以最新優化安排完成「互換通」交易

《經濟通通訊社22日專訊》渣打銀行（香港）公布，今早已經成功協助交通銀行及東方証券等金融機構，首次在「互換通」以一年期貸款市場報價利率(LPR 1Y)作為參考利率進行交易，支持監管機構進一步深化「互換通」的機制安排。



渣打香港兼大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志表示，很高興成為首批銀行之一，協助客戶利用一年期貸款市場報價利率作為參考利率，透過「互換通」進行交易。此優化措施令境外投資者可以更靈活和有效地管理人民幣利率風險，有助吸引更多國際投資者進入內地資本巿場，進一步加快人民幣國際化。



他提及，自兩年前「互換通」啟動以來，監管機構持續推出擴容措施；上周發表的《施政報告》亦明確表示有意進一步擴充「互換通」下的利率衍生品種類。今年5月，「互換通」的每月成交金額達到3800億元人民幣，較2023年5月的500億元人民幣大幅提升。隨著愈來愈多國際投資者增加境內人民幣債券的配置，他們對通過衍生品管理人民幣利率風險的需求也持續增加，「互換通」大大方便投資者參與內地人民幣利率互換，更有效管理相關風險。(bn)