22/09/2025 11:31
《港元利率》一個月拆息連升3日見四個月高位，報3.61厘
《經濟通通訊社22日專訊》拆息全線上揚，而與樓按相關的一個月拆息報3.6131厘，升19.703基點，而且連升3日，是5月6日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.55774厘，升13.101基點。
隔夜息報4.13429厘，升88.893基點；一周拆息升110.226基點，報4.30167厘，為今年內高位；兩周則升83.786基點，報4.28381厘。長息方面，六個月拆息升0.637基點，報3.42173厘，一年期則升2.815基點，報3.38976厘。
港元匯價今日在7.7750-7.7667之間上落，最新報7.7681。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.13429
|+88.893
|一周
|4.30167
|+110.226
|兩周
|4.28381
|+83.786
|一個月
|3.6131
|+19.703
|兩個月
|3.55845
|+13.762
|三個月
|3.55774
|+13.101
|六個月
|3.42173
|+0.637
|一年
|3.38976
|+2.815
