22/09/2025 11:31

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.13429 +88.893 一周 4.30167 +110.226 兩周 4.28381 +83.786 一個月 3.6131 +19.703 兩個月 3.55845 +13.762 三個月 3.55774 +13.101 六個月 3.42173 +0.637 一年 3.38976 +2.815

《經濟通通訊社22日專訊》拆息全線上揚，而與樓按相關的一個月拆息報3.6131厘，升19.703基點，而且連升3日，是5月6日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.55774厘，升13.101基點。隔夜息報4.13429厘，升88.893基點；一周拆息升110.226基點，報4.30167厘，為今年內高位；兩周則升83.786基點，報4.28381厘。長息方面，六個月拆息升0.637基點，報3.42173厘，一年期則升2.815基點，報3.38976厘。港元匯價今日在7.7750-7.7667之間上落，最新報7.7681。資料來源：香港銀行公會