26,314.01
-231.09
(-0.87%)
26,318
-247
(-0.93%)
高水4
9,374.90
-97.45
(-1.03%)
6,231.41
-63.01
(-1.00%)
1,016.52億
3,820.01
-0.08
(-0.002%)
4,502.28
+0.36
(+0.008%)
13,084.60
+13.74
(+0.105%)
2,582.00
+16.10
(+0.63%)
114,467.9900
-764.3000
(-0.663%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0960
澳元最佳客戶買入價
5.1297
歐元最佳客戶買入價
9.1369
英鎊最佳客戶買入價
10.4865
日圓最佳客戶買入價
5.2550
恒生指數
26,314.01
-231.09
(-0.87%)
期指
高水4
26,318
-247
(-0.93%)
國企指數
9,374.90
-97.45
(-1.03%)
科技指數
6,231.41
-63.01
(-1.00%)
大市成交
1,016.52億
股票
886.48億
(87.207%)
窩輪
37.40億
(3.679%)
牛熊證
92.64億
(9.114%)
即時更新：22/09/2025 10:18
可賣空股票總成交
3,413.31億
主板賣空
524.70億
(15.372%)
更新：19/09/2025 16:59
上証指數
成交：3,921.23億
3,820.01
-0.08
(-0.002%)
滬深300
4,502.28
+0.36
(+0.008%)
深証成指
13,084.60
+13.74
(+0.105%)
MSCI中國A50
2,582.00
+16.10
(+0.63%)
比特幣
資料由Binance提供
114,467.9900
-764.3000
(-0.663%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0960
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1297
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1369
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4865
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2550
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
4.03%
10年-3個月國債孳息率
0.11%
更新：19/09/2025 16:15
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.25%
1個月
3.42%
3個月
3.43%
更新：19/09/2025 11:15
