26,316.01
-229.09
(-0.86%)
26,317
-248
(-0.93%)
高水1
9,375.84
-96.51
(-1.02%)
6,231.27
-63.15
(-1.00%)
1,018.68億
3,820.11
+0.02
(+0.001%)
4,502.80
+0.88
(+0.020%)
13,091.99
+21.13
(+0.162%)
2,582.13
+16.23
(+0.63%)
114,467.9900
-764.3000
(-0.663%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0960
澳元最佳客戶買入價
5.1297
歐元最佳客戶買入價
9.1369
英鎊最佳客戶買入價
10.4865
日圓最佳客戶買入價
5.2550
恒生指數
26,316.01
-229.09
(-0.86%)
期指
高水1
26,317
-248
(-0.93%)
國企指數
9,375.84
-96.51
(-1.02%)
科技指數
6,231.27
-63.15
(-1.00%)
大市成交
1,018.68億
股票
863.20億
(84.737%)
窩輪
47.91億
(4.703%)
牛熊證
107.58億
(10.560%)
即時更新：22/09/2025 10:18
可賣空股票總成交
3,413.31億
主板賣空
524.70億
(15.372%)
更新：19/09/2025 16:59
上証指數
成交：3,919.35億
3,820.11
+0.02
(+0.001%)
滬深300
4,502.80
+0.88
(+0.020%)
深証成指
13,091.99
+21.13
(+0.162%)
MSCI中國A50
2,582.13
+16.23
(+0.63%)
比特幣
資料由Binance提供
114,467.9900
-764.3000
(-0.663%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0960
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1297
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1369
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4865
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2550
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所01024 快手－Ｗ00005 滙豐控股
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,687.9700
+2.1500
+0.058%
XAG 白銀現貨
43.2121
+0.1139
+0.264%
更新：22/09/2025 10:15
最新重要數據
日本-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.70%
公佈日期
19/09/2025 07:30
英國-官方指標利率
公佈值(比前值)
4.00%( 0.00%)
公佈日期
18/09/2025 19:00
澳洲-失業率
公佈值
4.20%
公佈日期
18/09/2025 09:30
