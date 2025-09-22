22/09/2025 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價升22點子，報7.1106
《經濟通通訊社22日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1106，較上個交易日升22點子，止兩連跌，和市場預測偏強約50點，上個交易日報7.1128。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1106
|-22.00
|1歐元/人民幣
|8.3516
|-318.00
|100日圓/人民幣
|4.8060
|-16.00
|1港元/人民幣
|0.9150
|+4.20
|1英鎊/人民幣
|9.5841
|-572.00
|1澳元/人民幣
|4.6911
|-148.00
|1紐元/人民幣
|4.1658
|-222.00
|1新加坡/人民幣
|5.5370
|-105.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9370
|-417.00
|1加元/人民幣
|5.1626
|+52.00
|1人民幣/林吉特
|0.5912
|+9.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.7301
|+286.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4358
|-42.00
|1人民幣/韓元
|196.3500
|+103.00