26,344.14
-200.96
(-0.76%)
26,400
+1
(0.00%)
高水56
9,370.73
-101.62
(-1.07%)
6,257.91
-36.51
(-0.58%)
2,905.37億
3,828.58
+8.49
(+0.222%)
4,522.61
+20.69
(+0.460%)
13,157.97
+87.11
(+0.666%)
2,597.73
+31.83
(+1.24%)
112,396.8500
-2,835.4400
(-2.461%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0960
澳元最佳客戶買入價
5.1340
歐元最佳客戶買入價
9.1604
英鎊最佳客戶買入價
10.5022
日圓最佳客戶買入價
5.2658
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,344.14
-200.96
(-0.76%)
期指(夜)
高水56
26,400
+1
(0.00%)
國企指數
9,370.73
-101.62
(-1.07%)
科技指數
6,257.91
-36.51
(-0.58%)
大市成交
2,905.37億
股票
2,668.81億
(91.858%)
窩輪
94.35億
(3.248%)
牛熊證
142.21億
(4.895%)
即時更新：22/09/2025 17:57
可賣空股票總成交
2,564.70億
主板賣空
514.08億
(20.044%)
更新：22/09/2025 16:59
上証指數
成交：9,418.00億
3,828.58
+8.49
(+0.222%)
滬深300
4,522.61
+20.69
(+0.460%)
深証成指
13,157.97
+87.11
(+0.666%)
MSCI中國A50
2,597.73
+31.83
(+1.24%)
比特幣
資料由Binance提供
112,396.8500
-2,835.4400
(-2.461%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0960
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1340
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1604
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5022
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2658
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

有種男人只享受「追求的過程」？曖昧期貼心陪伴，成為情侶後卻原...
Sex & Love 我單身但我快樂

有種男人只享受「追求的過程」？曖昧期貼心陪伴，成為情侶後卻原...
開市Good Morning

🚨美團次季經調整溢利大跌89% 最壞時間未過？🚗 前瞻理想、比亞迪業績 + 部署策略！
減息金跌？
財智 政政經經

減息金跌？
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際00005 滙豐控股02318 中國平安00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
112,396.85
-2,835.44
-2.461%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,157.0900
-287.8900
-6.477%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.2380
-0.0227
-8.717%
更新：22/09/2025 17:56
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處