22/09/2025 16:06

【ＡＩ】百度校招今年發布超200種AI相關崗位，總計將發4000份offer

《經濟通通訊社22日專訊》9月20日，百度校招的線下宣講活動之一「校招集市」北京城市場在海澱舉行。百度透露，今年校招發布超過200種AI相關崗位，涵蓋算力、模型、應用等多種崗位，校招總計將發放4000份offer，AI崗位佔比超90%。



官網信息顯示，百度校招的AI崗位遍布AI四層技術架構：算力層面，提供了AI異構計算、雲原生AI研發、雲原生底座研發等相關崗位；框架層面，覆蓋深度學習框架、AI訓練框架等崗位；模型層，有模型算法工程師、多模態大模型應用算法工程師等招聘需求；應用層，則涵蓋搜索、自動駕駛、生物計算等多種場景。



公開資料顯示，百度在AI領域研發投入已經達到1800億元人民幣，其中人才培養專項投入構成關鍵部分。今年4月的Create2025百度AI開發者大會上，百度創始人李彥宏宣布，未來5年將加大力度，再為社會培養1000萬AI人才。(wn)