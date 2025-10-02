22/09/2025 14:32

【ＡＩ】美團發布高效推理模型，部分任務性能接近GPT5

《經濟通通訊社22日專訊》美團(03690)高效推理模型LongCat-Flash-Thinking正式發布。新模型除保持龍貓模型一貫「快」的特點同時，在邏輯、數學、代碼、智能體等多個領域的推理任務中，也達到了全球開源模型的最先進水平(SOTA)，部分任務性能接近閉源模型GPT5-Thinking。



同時，LongCat-Flash-Thinking增強了智能體自主調用工具的能力，並擴展了形式化定理證明能力，成為國內首個同時具備「深度思考+工具調用」與「非形式化+形式化」推理能力相結合的大語言模型。該團隊還表示，尤其在高複雜度的任務（如數學、代碼、智能體任務）處理上，新模型具備顯著優勢。



目前，LongCat-Flash-Thinking已在HuggingFace、Github全面開源，並在官網可體驗。(jq)