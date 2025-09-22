22/09/2025 11:08

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.4270 -3.40 1周 1.4660 -2.20 2周 1.6750 +2.80 1個月 1.5500 +0.30 3個月 1.5620 +0.00 6個月 1.6300 -0.20 9個月 1.6630 +0.00 1年 1.6730 +0.00

《經濟通通訊社22日專訊》人民銀行公布，今日進行2405億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。同時，以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了3000億元14天期逆回購操作。公開市場今日有2800億元7天期逆回購到期，即今日淨回籠395億元。本周公開市場將有18268億元逆回購到期，其中，周一至周五分別到期2800億元、2870億元、4185億元、4870億元、3543億元。此外，周四(25日)還將有3000億元MLF到期。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅2周、1個月向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)