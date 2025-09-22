22/09/2025 09:46

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶3點子，報7.1158

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1106，較上個交易日升22點子，止兩連跌，和市場預測偏強約50點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開3點子，報7.1158，上個交易日即期匯率收盤報7.1125。



近期中間價和市場價的偏離已明顯較小，後續不排除彈性進一步上升的可能；當前中美緊張關係階段性緩和及中美負利差收窄均有利於人民幣回升。



中金公司外匯團隊最新周度展望認為，由於市場對年內美聯儲剩餘時間的2次降息接近充分預期，在新聯儲主席人選確定前，持續交易降息需要連續疲軟的就業市場提供支撐，單個較好的就業數據則可能引發美元的反彈。「這段時間美元的上行風險或高於下行風險。」



對於人民幣匯率，中金外匯團隊認為，人民幣匯率的進一步升值或需要看到美元的持續走弱或中美經貿談判取得實質性進展，否則在貨幣當局的呵護下，人民幣升值速率或進一步偏向溫和。「若相關約束緩解，人民幣匯率有望進一步升破7.10。」(jq)