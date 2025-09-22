直播中 : 開市Good Morning - 元首通話內容有何啟示？恒指本周會否有深度調整？十一將至 濠賭股仲有冇得炒？
26,317.39
-227.71
(-0.86%)
26,315
-250
(-0.94%)
低水2
9,375.87
-96.48
(-1.02%)
6,230.90
-63.52
(-1.01%)
1,019.55億
3,820.78
+0.69
(+0.018%)
4,503.25
+1.33
(+0.030%)
13,092.48
+21.62
(+0.165%)
2,581.22
+15.32
(+0.60%)
114,467.9900
-764.3000
(-0.663%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0960
澳元最佳客戶買入價
5.1297
歐元最佳客戶買入價
9.1369
英鎊最佳客戶買入價
10.4865
日圓最佳客戶買入價
5.2550
恒生指數
26,317.39
-227.71
(-0.86%)
期指
低水2
26,315
-250
(-0.94%)
國企指數
9,375.87
-96.48
(-1.02%)
科技指數
6,230.90
-63.52
(-1.01%)
大市成交
1,019.55億
股票
864.06億
(84.750%)
窩輪
47.91億
(4.699%)
牛熊證
107.58億
(10.551%)
即時更新：22/09/2025 10:18
可賣空股票總成交
3,413.31億
主板賣空
524.70億
(15.372%)
更新：19/09/2025 16:59
上証指數
成交：3,938.61億
3,820.78
+0.69
(+0.018%)
滬深300
4,503.25
+1.33
(+0.030%)
深証成指
13,092.48
+21.62
(+0.165%)
MSCI中國A50
2,581.22
+15.32
(+0.60%)
比特幣
資料由Binance提供
114,467.9900
-764.3000
(-0.663%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0960
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1297
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1369
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4865
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2550
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所01024 快手－Ｗ00005 滙豐控股
股票
ETF
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
