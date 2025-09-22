22/09/2025 16:46

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌23點子，三連跌報7.1148，創近一周低

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1148，較上個交易日4時30分收盤價跌23點子，三連跌，創9月16日以來近一周新低，全日在7.1122至7.1173之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升34點子，報7.1168。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1106，較上個交易日升22點子，止兩連跌，和市場預測偏強約50點。



交易員表示，美聯儲降息後美元和美債收益率反彈，中間價延續偏強指引，人民幣即期基本持穩。市場人士指出，在中美緊張關係緩和，以及美聯儲進入降息周期背景下，人民幣前景偏樂觀，市場結匯意願升溫，不過盤中仍有大行不時出手購匯，避免即期過快升值。(jq)