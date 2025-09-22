22/09/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》鮑威爾：披著鴿毛的鷹

《政政經經》美聯儲局終減息了。但股、金未見大「喜」（起），反之美匯仍見堅挺，是有反經濟書本上謂的減息所應帶來的大「起」常態，何故？



*兩個解釋：*



一、美聯儲局今次的減息利好早被市場消化了。8月，美勞工部大幅下修訂美國2024年的新增職位，謂是被拜登任內官員吹大了90萬個，再加上7月和8月的新增職位只為7.3萬個和2.2萬個，兩者都大幅低於市場預期，更重要的是，前美聯儲局長耶倫，她是美國勞工市場的專家，曾謂，每月新增職位要達10萬個才不致美經濟陷衰退。這些極利淡的就業數據已使市場預期美聯儲局在9月議息會上必要減息，故市場自8月起，已被日日炒上，到減息了，就是股場老手的「買在利好預期，賣在利好兌現」的基本操作，只有新手才會在減息翌日見「獵」心喜，被套在股價之巔。以後要記取這些坑人的教訓。



二、美聯儲局減息不積極，美聯儲局的息口後向點陣圖反映美聯儲局在餘下的2025年只減多兩次息，在2026年減兩次和2027年減一次，明言減息是嘆慢板，市場怎能「喜」？



這兩個看來很合理的解釋，只應了個外行看熱鬧，即人人都知、阿媽係女人的解釋。真正使華爾街大佬們「喜」不來的，是另有暗憂。



憂：有權決定今次利息加減的共有12位聯儲局理事，其中11位全投只減四分一厘息，只有一位由特朗普指派入美聯儲局的Miran，獨他認為要減半厘。11:1有甚麼玄機？



*聯儲局理事不站隊特朗普*



歷次議息投票，鮮見有決策權的聯儲局理事，如斯齊心。如此齊心，一方面可以說是英雄所見略同，若是，除非之後美國經濟很差勁，不然，美聯儲局之後減息，在大家齊心略同下，都是嘆慢板。



這次11:1，不是代表英雄所見略同，而是同仇敵慨，明擺與特朗普對著幹。



在月前，特朗普辭退大聲反對減息的聯儲局理事Cook，理由是她徇私。基於白宮不能辭退聯儲局理事的規定，這次特朗普是奸到出汁的硬來。法庭判對Cook之指控仍要時日去調查，容許Cook仍參加今次9月的議息會，其它聯儲局理事，有感於兔死狐悲，便United we stand，一方面表現不怕你，另方面更彰顯美聯儲局的獨立性，不受白宮干擾，若是，美儲局與白宮日後（直到2026年，鮑威爾任期完，特朗普有權任新的美聯儲局長時）都會針鋒相對，咁就會上演美國的宮斗，有好戲了。



要看戲，要先將今次美聯儲局的議息後聲明，跟7月的議息後聲明對比下。



7月與9月文句，意見上的不同，暫不討論，只談那綠色底字的，此句與7月及之前數次議息會公布都是一樣，此句是講：「縮表照舊」，縮表即是抽水(QT)，而減息是放水(QE)，咁，美聯儲局是想QT定QE呢？只要美聯儲局日後的議息公布不刪去此句，美聯儲局是QT，而非QE。



此即口講減息，實則加息，怎理解？



70年代末，時任美國總統卡特為應付通脹，請伏爾克為美聯儲局局長，條件是不准他加息，本來加息壓通脹是王道之舉，不准加息，如何壓通脹？伏爾克用了一招「抽銀根」(QT)，市場息立馬升，3月期票據息由6厘標上21厘，30年債息由8厘湧上13厘。



1998年索羅斯等大鱷來犯港股/匯，外行人謂是港府動上千億資金來跟索羅斯等大鱷鬥，唉！區區港府邊有咁多錢跟逾270隻外資鱷鬥吖，實情是港府當時抽銀根(QT)，港息在兩三日內就由8厘抽上逾300厘。索羅斯等鱷不是被港府啲錢掟死，而是被急升之港息夾死。而息升是因港府當時抽銀根(QT)，篇幅所限，不撇筆了。



美聯儲局是減息(QE)還是仍減債(QT)，一兩星期後便知，而在之前市場，尤其是美匯會春江鴨：美匯軟，QE；美匯不軟，QT，之後才到股市跟步。祝各位在此QE？QT？中穩坐釣魚船。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。