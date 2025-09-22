26,319.41
-225.69
(-0.85%)
26,317
-248
(-0.93%)
低水2
9,375.91
-96.44
(-1.02%)
6,231.22
-63.20
(-1.00%)
1,020.33億
3,820.89
+0.80
(+0.021%)
4,503.81
+1.89
(+0.042%)
13,084.31
+13.45
(+0.103%)
2,581.22
+15.32
(+0.60%)
114,467.9900
-764.3000
(-0.663%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0960
澳元最佳客戶買入價
5.1297
歐元最佳客戶買入價
9.1369
英鎊最佳客戶買入價
10.4865
日圓最佳客戶買入價
5.2550
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,319.41
-225.69
(-0.85%)
期指
低水2
26,317
-248
(-0.93%)
國企指數
9,375.91
-96.44
(-1.02%)
科技指數
6,231.22
-63.20
(-1.00%)
大市成交
1,020.33億
股票
864.85億
(84.762%)
窩輪
47.91億
(4.695%)
牛熊證
107.58億
(10.543%)
即時更新：22/09/2025 10:18
可賣空股票總成交
3,413.31億
主板賣空
524.70億
(15.372%)
更新：19/09/2025 16:59
上証指數
成交：3,927.00億
3,820.89
+0.80
(+0.021%)
滬深300
4,503.81
+1.89
(+0.042%)
深証成指
13,084.31
+13.45
(+0.103%)
MSCI中國A50
2,581.22
+15.32
(+0.60%)
比特幣
資料由Binance提供
114,467.9900
-764.3000
(-0.663%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0960
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1297
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1369
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4865
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2550
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

04
十月
旺角麥花臣場館｜巡演走遍全球 竇靖童《狀況外演唱會》音樂漫遊終站 十月香港壓軸登場 7月10-13日網上優先訂票 旺角麥花臣場館｜巡演走遍全球 竇靖童《狀況外演唱會》音樂漫遊終站 十月香港壓軸登場 7月10-13日網上優先訂票
文化藝術 音樂會
旺角麥花臣場館｜巡演走遍全球 竇靖童《狀況外演唱會》音樂漫遊終站 十月香港壓軸登場 7月10-...
推介度：
04/10/2025
30
十一月
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025 亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025
大型盛事 音樂會
亞洲國際博覽館｜恒生銀行呈獻 : Jer Lau “The Shape of Breathing” ...
推介度：
30/11/2025 - 01/12/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所01024 快手－Ｗ00005 滙豐控股
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,688.3000
+2.4800
+0.067%
XAG 白銀現貨
43.2159
+0.1177
+0.273%
更新：22/09/2025 10:15
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.25%
1個月
3.42%
3個月
3.43%
更新：19/09/2025 11:15
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處