直播中 : 開市Good Morning - 元首通話內容有何啟示？恒指本周會否有深度調整？十一將至 濠賭股仲有冇得炒？
26,328.85
-216.25
(-0.81%)
26,324
-241
(-0.91%)
低水5
9,379.67
-92.68
(-0.98%)
6,233.48
-60.94
(-0.97%)
1,024.10億
3,819.24
-0.85
(-0.022%)
4,502.06
+0.14
(+0.003%)
13,082.47
+11.61
(+0.089%)
2,580.18
+14.28
(+0.56%)
114,467.9900
-764.3000
(-0.663%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0960
澳元最佳客戶買入價
5.1297
歐元最佳客戶買入價
9.1369
英鎊最佳客戶買入價
10.4865
日圓最佳客戶買入價
5.2550
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所01024 快手－Ｗ00005 滙豐控股
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,687.7800
+1.9600
+0.053%
XAG 白銀現貨
43.2098
+0.1116
+0.259%
更新：22/09/2025 10:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
114,467.99
-764.30
-0.663%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,332.2900
-112.6900
-2.535%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.2500
-0.0108
-4.123%
更新：22/09/2025 10:15
