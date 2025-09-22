22/09/2025 09:29

【外圍經濟】瑞銀上調美元兌日圓匯率預期，因日本政治不確定性增加

《經濟通通訊社22日專訊》瑞銀策略師將2025年底美元兌日圓匯率預測，從130上調至143，並將2026年底美元兌日圓匯率預測，從130上調至140，反映與4月相比，日本政治性不確定性有所增加。



Shahab Jalinoos等策略師在報告中表示，儘管通脹壓力持續存在，且日本股市表現良好，但政治一直是「市場認為導致日本央行維持鴿派立場的一個因素。由於市場幾乎完全消化日本央行，在2026年1月23日會議前再次加息的可能性，因此很難說日圓沒有從某種程度的貨幣緊縮預期中受益。」



瑞銀稱，強勁的股市和較低的波動性，也是日圓表現不佳的原因之一，但目前沒有跡象表明日圓會出現「廣場協議2.0」式的升值。這些因素可能會推動美元兌日圓跌至140-150區間的低端，但不會持續跌破。(rc)