22/09/2025 09:36

【特朗普新政】微軟等公司警告美國H-1B簽證持有者避免境外旅行

《經濟通通訊社22日專訊》在美國總統特朗普對H-1B簽證計劃徵收10萬美元申請費後，微軟、Alphabet、亞馬遜及其他科技公司都警告，持有該簽證的員工返回美國，並避免境外旅行。



這些警告透過訊息傳達給受影響員工，顯示出特朗普上周五（19日）突然宣布新規所引發的混亂。新規已於周日（21日）生效。



特朗普在白宮簽署公告，以企業「濫用」H-1B簽證計畫為由，宣布將該類簽證費用提高至每年10萬美元。此舉令長期依賴該簽證制度，招募全球人才的公司感到不安。不過，一名白宮官員上周六稱，該費用僅適用於新申請的簽證，不適用於簽證續簽或現有簽證持有者，並將在即將到來的抽籤流程中實施。



*新規引發混亂與不安*



不過，新規在實施與執行方式上的不確定性，仍在美國企業界引發混亂與不安，企業及移民律師也因此敦促現有簽證持有者保持謹慎。



微軟向員工表示，公司理解「這些事態發展給許多人帶來了不確定性。雖然目前我們無法解答所有問題，但懇請大家優先遵循上述建議。」



亞馬遜也警告H-4附屬簽證持有者（此類簽證是針對H-1B簽證持有者的配偶及家屬）需留在美國。



安永會計師事務所已要求其簽證持有者返回美國。郵件稱：「無論簽證類型如何，我們的一貫建議是盡可能限制國際旅行。」



H-1B簽證計劃已被科技業廣泛使用，該產業透過此計劃從海外引進技術型人才，金融公司與顧問公司也會使用該計劃。(rc)