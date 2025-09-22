22/09/2025 10:12

【中東戰火】加拿大、澳洲和英國宣布承認巴勒斯坦國

《經濟通通訊社22日專訊》加拿大、英國、澳洲及葡萄牙已正式承認巴勒斯坦國，加入此項日益擴大的全球共識。



加拿大和澳洲政府周日（21日）分別發表聲明，宣布這一舉措。英國首相施紀賢隨後在影片中宣布英國將加入。葡萄牙外交部上周五（19日）亦發聲明表示，會於周日承認巴勒斯坦國。



加拿大總理卡尼發布的聲明表示，「雖然加拿大並不幻想這種承認是什麼靈丹妙藥，但這種承認與《聯合國憲章》所體現的自決和基本人權原則，以及加拿大幾代人的一貫政策是高度一致的。」



分析預計，其他一些國家也將在聯合國大會本周在紐約舉行會議之際，加入此前已承認巴勒斯坦國家地位的約147個國家行列。



美國官員一直批評這種舉動，並曾警告稱此舉將令戰爭延長。以色列總理內塔尼亞胡對承認巴勒斯坦的計劃憤怒地作出回應，稱這是「獎勵哈馬斯的滔天恐怖主義和懲罰受害者」，並警告說「在以色列邊境上有一個聖戰國家」將構成嚴重威脅。(rc)