22/09/2025 14:03

【特朗普新政】馬斯克在柯克追悼會上主動與特朗普交談

《經濟通通訊社22日專訊》美國總統特朗普和特斯拉CEO馬斯克於周日（21日）出席柯克的追悼會，並被媒體拍到同框，是兩人在今年6月爆發爭吵後的首次公開會面。



美國共和黨和保守派高層齊聚亞利桑那州格倫代爾的一個體育場，以紀念本月10日被暗殺的柯克。



在特朗普上台向群眾發表演說之前，馬斯克走到特朗普坐的地方，在他旁邊的一個空位上坐下，有人看到他們握手聊天。



之後，馬斯克在社交平台X上發布一張兩人交談的照片，並寫道「為了查理」。



*特朗普：我討厭我的對手*



特朗普在演講中讚揚柯克的「高尚精神」，但承認他不可能和柯克一樣。特朗普表示：「他不恨他的對手，想給他們最好的，這就是我不同意查理的地方。我討厭我的對手，我不想給他們最好的。」(rc)