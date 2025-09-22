22/09/2025 15:00

【大國博弈】特朗普：梅鐸父子及戴爾或將參與投資收購TikTok在美業務

《經濟通通訊社22日專訊》美國總統特朗普周日（21日）表示，傳媒大亨梅鐸、以及科技企業戴爾的創辦人米高戴爾等，可能會以投資者的角色，參與收購短片分享程式TikTok在美國的業務。



特朗普接受霍士新聞訪問時透露，梅鐸及他的兒子拉克蘭；科技企業戴爾的創辦人米高戴爾；甲骨文創辦人埃里森；以及其他人，都可能參與收購TikTok在美國的業務。特朗普讚揚這些人是愛國者，又認為他們會做得很好。



美國白宮較早時表示，美中就分拆TikTok美國業務達成協議，日後TikTok的美國董事會7名成員當中，美國人會佔6席，美國用戶的數據會儲存在美國，演算工具也會由美國控制。(rc)