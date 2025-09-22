26,344.14
-200.96
(-0.76%)
26,407
-158
(-0.59%)
高水63
9,370.73
-101.62
(-1.07%)
6,257.91
-36.51
(-0.58%)
2,905.37億
3,828.58
+8.49
(+0.222%)
4,522.61
+20.69
(+0.460%)
13,157.97
+87.11
(+0.666%)
2,597.73
+31.83
(+1.24%)
112,630.0000
-2,602.2900
(-2.258%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0960
澳元最佳客戶買入價
5.1250
歐元最佳客戶買入價
9.1489
英鎊最佳客戶買入價
10.4941
日圓最佳客戶買入價
5.2620
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00700 騰訊控股00941 中國移動00981 中芯國際00388 香港交易所
即將公佈經濟數據
香港-綜合消費物價指數(年率)
即將公佈
22/09/2025 16:30
前值
1.00%
市場預測
1.00%
美國-芝加哥儲行全國活動指數
即將公佈
22/09/2025 20:30
前值
-0.19
市場預測
-0.16
最新
人氣
