22/09/2025 16:00

【比特幣】主流加密貨幣下跌，市場權衡聯儲局後續降息措施

《經濟通通訊社22日專訊》比特幣、以太幣，以及多數主流加密貨幣在美東時間周日（21日）深夜下跌，因為市場對降息的熱情逐漸消退，投資者評估即將到來的宏觀經濟趨勢。



截至美國東部時間周日晚上10點20分，比特幣在過去24小時內下跌1%，交易價格為114467美元；以太幣下跌3.3%，至4307美元；瑞波幣下跌2.5%，至2.91美元；索拉納幣下跌3.24%，至232.5美元。



先前，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布降息25個基點，點燃投資者的風險偏好情緒。不過，比特幣在上周稍早攀升至118000美元左右後，由於投資者開始權衡後續走勢，降息並未引發加密貨幣市場的持續上漲。(rc)