直播中 : 開市Good Morning - Nvidia千億投資OpenAI 再燃起AI行情？📞小米新品發布會 可助股價再起？⚖️內地要求券商暫停在港RWA業務？
--
--
(--)
26,392
-7
(-0.03%)
--
--
(--)
--
--
(--)
8.58億
3,828.46
-0.12
(-0.003%)
4,522.60
-0.01
(-0.000%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
112,391.3200
-259.6700
(-0.231%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.1340
歐元最佳客戶買入價
9.1604
英鎊最佳客戶買入價
10.5022
日圓最佳客戶買入價
5.2658
恒生指數
--
--
(--)
期指
26,392
-7
(-0.03%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
8.58億
股票
8.58億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：23/09/2025 09:14
可賣空股票總成交
2,564.70億
主板賣空
514.08億
(20.044%)
更新：22/09/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,828.46
-0.12
(-0.003%)
滬深300
4,522.60
-0.01
(-0.000%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
112,391.3200
-259.6700
(-0.231%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0946
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1340
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1604
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5022
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2658
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股02013 微盟集團00700 騰訊控股00020 商湯－Ｗ00388 香港交易所
新聞及評論
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
4.03%
10年-3個月國債孳息率
0.11%
更新：19/09/2025 16:15
