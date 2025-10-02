23/09/2025 11:59

【ＡＩ】甲骨文任命聯席CEO以加速雲端及AI發展

《經濟通通訊社23日專訊》甲骨文(US.ORCL)宣布重大人事任命，擢升公司兩位內部高層馬古爾克(Clay Magouyrk)與西西利亞(Mike Sicilia)為聯席行政總裁。此任命即時生效。現任行政總裁卡茨(Safra Catz)將轉任董事會執行副主席。



這次任命反映甲骨文銳意加強雲端基礎設施與人工智能業務的策略布局。兩位新任CEO各具專長，將共同領導公司未來的發展。馬古爾克於2014年從亞馬遜網絡服務加入甲骨文，原任甲骨文雲端基礎設施部門總裁。



西西利亞先前擔任甲骨文全球行業部門總裁，是透過公司收購Primavera Systems而加入甲骨文。近年他致力於推動特定行業的AI解決方案，例如在醫療保健和銀行業，並利用最新的AI技術對公司的行業應用程式進行現代化改造。(kk)