23/09/2025 13:42

【關稅戰】美印外長會晤，繼續推行印太「自由開放」

《經濟通通訊社23日專訊》美國國務卿魯比奧周一（22日）會見印度外交部長蘇傑生。儘管雙方關係出現了新的緊張局面，包括美國限制技術人員簽證的舉措將對印度造成最嚴重衝擊，但他強調兩國關係仍然「至關重要」。



據美方的會議通報，魯比奧感謝印度政府在貿易、國防、能源、製藥和關鍵礦產方面的持續參與。此次會議在紐約聯合國大會期間舉行。聲明稱，雙方同意繼續共同努力，促進印度-太平洋地區的自由開放，包括通過與日本和澳大利亞的四方安全機制。



蘇傑生在社交媒體X上就會議內容發帖表示，雙方「一致認為，持續接觸對於在優先領域取得進展至關重要」，並將保持聯繫。



*印度盧比周二跌至紀錄新低*



不過，印度盧比周二跌至紀錄新低，受到對美國關稅和簽證費用上升的擔憂的打壓。美元兌印度盧比一度上漲0.2%，至88.495，創出該貨幣對的歷史新高，並超過9月11日觸及的88.4563。(jf)