23/09/2025 15:19

【特朗普新政】美財長承諾出手拯救阿根廷金融市場，助總統米萊贏取中期選舉

《經濟通通訊社23日專訊》美國特朗普政府承諾向阿根廷總統米萊提供金融支持，刺激該國資產在周一（22日）大幅反彈。阿根廷債券創出歷史最大漲幅，股市飆升8%，阿根廷披索匯率有望創下5月以來的最大上漲。



阿根廷在下個月將舉行中期選舉，此前金融市場一度遭遇大規模拋售。美國財政部長貝森特為此在社交平台X上發帖稱，將為阿根廷提供「穩定局勢的所有選項」。



隨後他對CNBC表示，美國已準備好在阿根廷進行大規模、強有力的干預。完整的援助細節可能要等到米萊與美國總統特朗普及貝森特周二在紐約會晤後才會披露。



自本月初米萊所在政黨在布宜諾斯艾利斯省選舉中慘敗以來，阿根廷市場一路暴跌。選舉失利引發外界擔憂其自由市場改革議程將在中期選舉後受阻。由於披索本月幾乎在每一個交易日都出現下跌，上周阿根廷央行為維持披索穩定兩天內拋售了10億美元。



為了增加外匯市場的美元供應、緩解對阿根廷披索的壓力，米萊政府周一宣布暫時取消徵收對該國多種主要農作物的出口稅。免除這些稅款後，大豆種植戶每賺取一美元收入，以披索計即可額外獲得約25%的收益。玉米和小麥種植戶的額外收益約為10%。(jf)