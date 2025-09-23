23/09/2025 16:54

【外圍經濟】市場人士：亞洲股市將持續跑贏美股

《經濟通通訊社23日專訊》外電引述不少市場人士表示，隨著美元走弱進一步提升亞洲地區資產吸引力，亞洲股市很可能繼續跑贏美股。



近幾個月來，亞洲市場已受益於較低的估值，以及資金從美國資產大規模流出的趨勢。貿易緊張局勢緩和的跡像增多，亦為亞洲股市提供支撐。



數據顯示，MSCI亞太指數年內至今已累計攀升22%，跑贏標普500指數約8個百分點，預計創下2017年以來最大的年度領先幅度。



Lombard Odier Singapore Ltd高級宏觀策略師Homin Lee表示：「我們在戰術上看好亞太股市在今年剩餘時間，相對於美股的表現。」他表示，從大宗商品價格穩定到美國降息，以及貿易中斷風險消退等一系列因素，應會為市場提供良好的背景。(rc)