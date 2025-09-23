直播中 : 風水蔣知識 - 中秋節拜月易脫單？增加姻緣運小貼士+千里姻緣一線牽故事分享，天赦日遇上中秋節可轉運？
直播中 : 風水蔣知識 - 中秋節拜月易脫單？增加姻緣運小貼士+千里姻緣一線牽故事分享，天赦日遇上中秋節可轉運？
26,159.12
-185.02
(-0.70%)
26,221
+19
(+0.07%)
高水62
9,290.34
-80.39
(-0.86%)
6,167.06
-90.85
(-1.45%)
2,945.61億
3,821.83
-6.75
(-0.176%)
4,519.78
-2.83
(-0.063%)
13,119.82
-38.15
(-0.290%)
2,602.37
+4.64
(+0.18%)
112,945.4100
+294.4200
(0.261%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.1434
歐元最佳客戶買入價
9.1897
英鎊最佳客戶買入價
10.5157
日圓最佳客戶買入價
5.2715
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,159.12
-185.02
(-0.70%)
期指(夜)
高水62
26,221
+19
(+0.07%)
國企指數
9,290.34
-80.39
(-0.86%)
科技指數
6,167.06
-90.85
(-1.45%)
大市成交
2,945.61億
股票
2,690.63億
(91.344%)
窩輪
92.23億
(3.131%)
牛熊證
162.75億
(5.525%)
即時更新：23/09/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,579.04億
主板賣空
414.00億
(16.052%)
更新：23/09/2025 16:59
上証指數
成交：10,716.98億
3,821.83
-6.75
(-0.176%)
滬深300
4,519.78
-2.83
(-0.063%)
深証成指
13,119.82
-38.15
(-0.290%)
MSCI中國A50
2,602.37
+4.64
(+0.18%)
比特幣
資料由Binance提供
112,945.4100
+294.4200
(0.261%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0946
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1434
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1897
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5157
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2715
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
十一月
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶 尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港...
推介度：
27/11/2025 - 07/12/2025
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01024 快手－Ｗ00700 騰訊控股00020 商湯－Ｗ00941 中國移動00388 香港交易所
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
台灣-失業率
公佈值
3.35%
公佈日期
22/09/2025 16:00
日本-官方指標利率
公佈值(比前值)
0.50%( 0.00%)
公佈日期
19/09/2025 11:47
日本-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.70%
公佈日期
19/09/2025 07:30
評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,783.9300
+36.1200
+0.964%
XAG 白銀現貨
44.3525
+0.3399
+0.772%
更新：23/09/2025 19:55
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處