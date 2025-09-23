23/09/2025 10:12

WeChat Pay HK拓展港幣支付至淘寶，人民幣交易自動轉港幣結算免手續費

《經濟通通訊社23日專訊》WeChat Pay HK宣布，昨日起拓展港幣支付覆蓋範圍至網上購物平台淘寶。



公司稱，用戶在淘寶的人民幣交易自動轉為港幣結算，享「0手續費」，不論使用港幣錢包餘額；綁定於WeChat Pay HK的任何香港銀行賬戶或任何香港發行的Visa、Mastercard、銀聯信用卡。



此外，即日起至2025年10月31日的推廣期內，公司夥Visa卡推出總值高達120港元優惠；期內WeChat Pay HK用戶可使用WePoints積分兌換優惠券。



公司亦稱，匯率方面，將向各家合作銀行比較後拿取最優匯率。(rh)