26,171.00
-173.14
(-0.66%)
26,186
-213
(-0.81%)
高水15
9,291.57
-79.16
(-0.84%)
6,154.95
-102.96
(-1.65%)
1,225.73億
3,802.00
-26.58
(-0.694%)
4,507.13
-15.48
(-0.342%)
13,067.15
-90.82
(-0.690%)
2,598.77
+1.04
(+0.04%)
112,031.1600
-619.8300
(-0.550%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.1280
歐元最佳客戶買入價
9.1897
英鎊最佳客戶買入價
10.5217
日圓最佳客戶買入價
5.2715
恒生指數
26,171.00
-173.14
(-0.66%)
期指
高水15
26,186
-213
(-0.81%)
國企指數
9,291.57
-79.16
(-0.84%)
科技指數
6,154.95
-102.96
(-1.65%)
大市成交
1,225.73億
股票
1,029.27億
(83.972%)
窩輪
63.36億
(5.170%)
牛熊證
133.09億
(10.858%)
即時更新：23/09/2025 10:47
可賣空股票總成交
2,564.70億
主板賣空
514.08億
(20.044%)
更新：22/09/2025 16:59
上証指數
成交：5,993.43億
3,802.00
-26.58
(-0.694%)
滬深300
4,507.13
-15.48
(-0.342%)
深証成指
13,067.15
-90.82
(-0.690%)
MSCI中國A50
2,598.77
+1.04
(+0.04%)
比特幣
資料由Binance提供
112,031.1600
-619.8300
(-0.550%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0946
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1280
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1897
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5217
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2715
新聞及評論 主頁
即將公佈經濟數據
新加坡-消費者物價指數(年率)
即將公佈
23/09/2025 13:00
前值
0.60%
市場預測
0.60%
新加坡-核心消費者物價指數(年率)
即將公佈
23/09/2025 13:00
前值
0.50%
市場預測
0.50%
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
4.03%
10年-3個月國債孳息率
0.11%
更新：19/09/2025 16:15
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
