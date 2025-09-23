23/09/2025 10:56

花旗料美國年內再減息兩次，每次減息25點子，整體股票配置保持中立

《經濟通通訊社23日專訊》花旗發表2025年第四季環球投資前瞻，花旗財富亞太區高級投資策略師夏振傑表示，在宏觀經濟方面，經濟活動放緩但未停滯，關稅和移民政策或將推高美國通脹並抑制2025年下半年經濟增長，但指即將陷入衰退的風險較低，潛在的降息和放鬆監管，以及大多數行業缺乏過度投資，有助於避免出現廣泛的經濟萎縮。



他指出，該行預期美聯儲局在今年餘下兩次的議息會議，將會每次減息25點子，他亦指疲軟的就業、高企但穩定的通脹以及巨大的政治壓力增加了美聯儲局到2026年底降息100-150個基點的可能性。



*整體股票配置保持中立，看好中國人工智慧應用者*



他續指，該行對整體股票配置保持中立，因為估值已經反映了更好的經濟前景，該行關注定價能力強、具有韌性增長和優質供應鏈的公司，AI驅動的行業增長強勁，而其他行業則面臨獲利率壓力。邊際滯脹將加劇市場的K型演變。



他續指，在潛在的投資機會方面，看好美國大盤股，包括人工智慧應用者、醫療保健、金融等板塊，在中國方面，看好人工智慧應用者、金融等板塊，在歐洲方面，看好工業、材料等板塊。(bn)