恒生指數
26,090.11
-254.03
(-0.96%)
期指
高水35
26,125
-274
(-1.04%)
國企指數
9,261.14
-109.59
(-1.17%)
科技指數
6,120.54
-137.37
(-2.20%)
大市成交
1,652.30億
股票
1,433.84億
(86.778%)
窩輪
75.87億
(4.592%)
牛熊證
142.59億
(8.630%)
即時更新：23/09/2025 12:18
可賣空股票總成交
2,564.70億
主板賣空
514.08億
(20.044%)
更新：22/09/2025 16:59
上証指數
成交：7,224.31億
3,781.61
-46.97
(-1.227%)
滬深300
4,468.96
-53.65
(-1.186%)
深証成指
12,916.41
-241.56
(-1.836%)
MSCI中國A50
2,572.67
-25.06
(-0.96%)
比特幣
資料由Binance提供
112,100.0000
-550.9900
(-0.489%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0946
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1314
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1897
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5220
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2715
