▷ 預期2027年住宅成交單位數量超過完工量

《經濟通通訊社23日專訊》花旗發表2025年第四季環球投資前瞻，花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，對於香港樓市，該行預期住宅價格或在2025年下半年橫行，需待長遠供需平衡改善才可支持住宅價格回升，預期成交單位數量在2027年超過完工單位數量，亦預期年度私樓需求約2.06萬伙，受惠平均18萬名專才及其受養人抵港。他提及，投資需求廣泛回升或仍需時，因投資需求往往更取決於樓價預期，以及穩定長期利率，參考2001至2003年或2007至2009年周期，當時租金利差重返正值後12個月，樓價才見底回升，亦指2025年上半年成交價達5000萬元的住宅成交價值按年升43%至480億元，該行預期優化資本投資計劃後，超豪宅市場或續跑贏。*黃金或可持續強勢至2026年第一季*對於美元，他表示，未來數月美國就業市場或有下行風險，有機會令市場對聯儲局的減息預期繼續升溫，利淡美元，該行基本預測是，今年下半年環球經濟軟著陸而美國經濟數據持續跑輸，或令美元出現最後一輪跌勢，但指美元弱勢只屬周期性而非結構性，2026年美元或收復失地。他提及，黃金或可持續強勢至2026年第一季，周期性因素（美國勞動力市場轉弱、關稅增加美或及環球增長不穩憂慮），以及結構性因素（擔憂美債可持續性、美元地位，及聯儲局獨立性）支持金價升勢。環球黃金相關消費至升至超過6000億美元並佔GDP O.5%為過去50年以來最高水平，該行的基本預測為在未來0-3個月黃金價格每盎司為3800美元，未來6-12個月每盎司為3000美元。對於最優惠利率，他認為，最優惠利率未必有太多減息空間，料再減一次0.125厘，覺得未必有太多減息空間，而3個月港元拆息有機會下行，認為繼續上升的空間不大，並指今年第四季有機會回落至2.6-2.8水平。(bn)