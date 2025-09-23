23/09/2025 11:33

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.4525 +31.821 一周 4.69857 +39.69 兩周 4.63333 +34.952 一個月 3.91107 +29.797 兩個月 3.76298 +20.453 三個月 3.73881 +18.107 六個月 3.49643 +7.47 一年 3.41607 +2.631

《經濟通通訊社23日專訊》本港拆息再度抽升，而與樓按相關的一個月拆息報3.91107厘，升29.797基點，連升四日並再創四個月高位；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.73881厘，升18.107基點。隔夜息報4.4525厘，升31.821基點；一周拆息升39.69基點，報4.69857厘，兩周則升34.952基點，報4.63333厘。長息方面，六個月拆息升7.47基點，報3.49643厘，一年期則升2.631基點，報3.41607厘。港元匯價今日在7.7746-7.7694之間上落，最新報7.7744。資料來源：香港銀行公會