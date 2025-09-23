23/09/2025 11:33
《港元利率》一個月拆息連升四日報3.91厘，再創四個月高
《經濟通通訊社23日專訊》本港拆息再度抽升，而與樓按相關的一個月拆息報3.91107厘，升29.797基點，連升四日並再創四個月高位；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.73881厘，升18.107基點。
隔夜息報4.4525厘，升31.821基點；一周拆息升39.69基點，報4.69857厘，兩周則升34.952基點，報4.63333厘。長息方面，六個月拆息升7.47基點，報3.49643厘，一年期則升2.631基點，報3.41607厘。
港元匯價今日在7.7746-7.7694之間上落，最新報7.7744。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.4525
|+31.821
|一周
|4.69857
|+39.69
|兩周
|4.63333
|+34.952
|一個月
|3.91107
|+29.797
|兩個月
|3.76298
|+20.453
|三個月
|3.73881
|+18.107
|六個月
|3.49643
|+7.47
|一年
|3.41607
|+2.631
